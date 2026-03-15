Trump mette in dubbio che il nuovo leader supremo dell’Iran sia “ancora vivo”

AgenPress. Il presidente Donald Trump ha messo in dubbio la sopravvivenza del nuovo leader supremo dell’Iran , Mojtaba Khamenei, dopo che quest’ultimo non si è presentato in video giovedì per rilasciare la sua prima dichiarazione in qualità di leader del Paese.

In una dichiarazione scritta , Khamenei, figlio del suo predecessore assassinato, l’ayatollah Ali Khamenei, ha promesso di continuare a bloccare lo Stretto di Hormuz e ad attaccare gli alleati degli Stati Uniti nella regione.

“Non so nemmeno se sia ancora vivo. Finora nessuno è riuscito a mostrarlo”, ha detto Trump. “Ho sentito dire che non è vivo, e se lo è, dovrebbe fare una cosa molto intelligente per il suo Paese, e cioè arrendersi”, ha aggiunto Trump, definendo però la notizia della sua morte “una voce”.

Trump si è rifiutato di dire se ci fosse un leader iraniano in particolare che vorrebbe vedere assumere la carica di guida suprema, affermando invece: “Abbiamo persone viventi che sarebbero grandi leader per il futuro del Paese”.