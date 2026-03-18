type here...

Toninelli: “M5S non rappresenta più valori e metodi storici. Conte fa fuori chi può oscurarlo”

Politica
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. “Finalmente non ho più un incarico in una forza politica che non rappresenta più i valori e i metodi democratici storici del Movimento. Non sono io che ho cambiato idea, ma è Conte che negli ultimi anni ha smantellato tutto. Ora ha completato l’opera di impossessamento del partito di Grillo e Casaleggio mantenendo il simbolo. A quelli che hanno amato il Movimento 5 Stelle dico: se vi piace Conte votatelo, ma non votate più Conte pensando di votare il Movimento”.

Lo ha dichiarato Danilo Toninelli, ex ministro ed esponente storico del Movimento 5 Stelle, intervenuto nella trasmissione Controinformazione su Radio Cusano.

Toninelli ha poi commentato l’uscita di Virginia Raggi e il declassamento di Appendino: “L’unico criterio rimasto in vita nel Movimento è il fidelismo. Conte caccia o fa fuori figure come Appendino e Raggi perché non vuole nessuno in grado di oscurarlo, quindi manda avanti i fedeli che non gli rompono i coglioni e che non possono superarlo”.

“Se l’associazione di Alessandro Di Battista dovesse trasformarsi in una forza politica si mangerebbe il 50% dell’elettorato di Conte, e potrebbe riuscirci anche un movimento politico di giovani indipendenti seguendo ciò che era alla base del Movimento”, ha concluso Toninelli.

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits