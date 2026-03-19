Medio Oriente, Scurria ( FDI): “Il Movimento 5 Stelle ospita alla Camera chi inneggia ai missili. Invito inaccettabile a chi inneggia al terrorismo”

AgenPress. “Noi tifiamo per i missili iraniani’”. Come riportato da Giulia Sorrentino su Il Giornale, queste sono le parole pronunciate pubblicamente da Brahim Baya, referente della moschea Taiba di Torino, di una gravità inaudita.

Non solo giustificano la violenza, ma legittimano attacchi contro civili e normalizzano una logica di odio e vendetta. Nonostante ciò, Baya è stato invitato oggi alla Camera dei Deputati dal Movimento 5 Stelle insieme ad altre sigle, tra cui i Carc, gruppi di boicottaggio e realtà violente dei centri sociali.

È inaccettabile che le istituzioni democratiche italiane offrano spazio e legittimazione a chi esalta l’uso delle armi e giustifica atti terroristici, come quelli compiuti il 7 ottobre da Hamas, che hanno provocato morte e sofferenza innocente.

Il Parlamento deve essere il luogo della responsabilità, non un palcoscenico per chi alimenta odio e violenza. Va ricordato che già nel 2024 il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni aveva sollecitato verifiche e approfondimenti sulle sue posizioni, un richiamo oggi quanto mai fondato alla luce delle dichiarazioni rese pubbliche. Chi ha responsabilità istituzionali non può permettersi ambiguità.

Ospitare chi inneggia alla violenza comporta una responsabilità politica grave davanti al Paese. Il Movimento 5 Stelle dopo aver già invitato in Parlamento Mohammad Hannoun, oggi in carcere per essere stato riconosciuto il capo di Hamas in Italia, quante volte vuole umiliare il Parlamento? Nessuno spazio, nelle nostre istituzioni per chi giustifica il terrorismo o alimenta l’odio”.

E’ quanto dichiara, in una nota, il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia, il senatore Marco Scurria.