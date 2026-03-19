Morte Bossi. Matteo Renzi: “Addio a uno dei protagonisti più rilevanti, nel bene e nel male, della politica italiana”

AgenPress. Addio a uno dei protagonisti più rilevanti, nel bene e nel male, della politica italiana degli ultimi trent’anni. Sia per chi lo ha amato, sia per chi lo ha avversato. Umberto Bossi è stato un pezzo di storia repubblicana.

L’ho conosciuto personalmente tardi, già malato ma ne ho apprezzato, pur da avversario, la tempra e la passione umana e politica. Che riposi in pace.