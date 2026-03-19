Morte Bossi. Salvini: “Il tuo immenso popolo ti rende omaggio e continuerà a camminare sulla strada che hai tracciato”

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Avevo 17 anni quando ti ho incontrato e mi hai cambiato la vita.

Oggi ne ho 53 e ti saluto, nel giorno della Festa del Papà, con una lacrima ma con la stessa gratitudine, lo stesso orgoglio e la determinazione a non mollare mai, come ci hai insegnato.