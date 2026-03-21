E’ morto l’attore Nicholas Brendon, aveva 54 anni

AgenPress. La sua famiglia ha confermato la sua morte a ha anche condiviso la notizia sui social media il 20 marzo, esprimendo il loro dolore e il loro affetto per l’attore.

«Con il cuore spezzato annunciamo la scomparsa del nostro fratello e figlio, Nicholas Brendon. Si è spento nel sonno per cause naturali», inizia il comunicato. «Molti conoscono Nicky per il suo lavoro di attore e per i personaggi che ha interpretato nel corso degli anni. Negli ultimi anni Nicky aveva trovato la sua passione nella pittura e nell’arte».

La famiglia dell’attore afferma che Brendon “amava condividere il suo talento e la sua passione con familiari, amici e fan”.

«Era appassionato, sensibile e animato da una spinta creativa inesauribile. Chi lo conosceva veramente capiva che la sua arte era una delle espressioni più pure della sua personalità», prosegue il comunicato, prima che la famiglia chieda rispetto per la propria privacy in questo momento «mentre piangiamo la sua perdita e celebriamo la vita di un uomo che ha vissuto con intensità, immaginazione e cuore».

“Grazie a tutti coloro che ci hanno dimostrato affetto e sostegno”, conclude.

Brendon ha recitato in “Buffy”, al fianco di Sarah Michelle Gellar e Alyson Hannigan, tra le altre, dal 1997 al 2003.

Tra gli altri lavori di Brendon si annoverano i film “Celeste in the City”, “Relative Chaos”, “Redwood”, “Attack of the Morningside Monster” e “Coherence”. È apparso anche in serie televisive come “Faking It”, “Criminal Minds”, “Private Practice” e “Hollywood Heights”.

L’attore ha dovuto affrontare diversi problemi con la giustizia nel corso degli anni, a causa della sua dipendenza da droghe e alcol. È stato arrestato più volte, tra cui in seguito a un incidente nel 2014 dopo una lite in stato di ebbrezza in un hotel dell’Idaho. È stato arrestato anche nel 2021 e accusato di frode relativa a prescrizioni mediche.

Durante un’intervista aveva parlato delle sue difficoltà con l’abuso di sostanze e la depressione. Nel 2022 alcuni media riportarono che l’attore era stato ricoverato in ospedale per un problema cardiaco.