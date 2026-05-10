La nave da crociera colpita da un’epidemia è arrivata a Tenerife

AgenPress. La nave da crociera colpita da un’ epidemia di hantavirus è arrivata stamattina mattina presto vicino al porto di Granadilla a Tenerife dove ancorerà per l’evacuazione dei passeggeri e di parte dell’equipaggio.

Secondo quanto riferito dalle autorità spagnole, i passeggeri, nessuno dei quali ha mostrato segni di infezione, saranno sottoposti a test dalle autorità sanitarie spagnole per accertarsi che rimangano asintomatici e poi trasportati a terra con piccole imbarcazioni.

Autobus isolati trasporteranno quindi i passeggeri all’aeroporto principale dell’isola spagnola, distante circa 10 minuti, dove si imbarcheranno sui voli diretti verso i rispettivi paesi. Tutti i passeggeri della nave Hondius sono considerati contatti ad alto rischio per la salute pubblica. Secondo le autorità spagnole, l’evacuazione dovrebbe iniziare tra le 7:30 e le 8:30 del mattino. I primi a sbarcare saranno i cittadini spagnoli, seguiti a gruppi da quelli di altre nazionalità. Trenta membri dell’equipaggio rimarranno a bordo e faranno rotta verso i Paesi Bassi, dove la nave verrà disinfettata.