Putin: “La guerra con l’Ucraina potrebbe finire presto”

AgenPress. Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato di ritenere che la guerra con l’Ucraina potrebbe finire presto. “Penso che la questione stia giungendo al termine”, ha detto Putin ai giornalisti.

Le parole di Putin sono giunte un giorno dopo che Trump aveva annunciato un cessate il fuoco di tre giorni per celebrare la vittoria dell’Unione Sovietica nella Seconda Guerra Mondiale, nonché un massiccio scambio di prigionieri tra i due Paesi.

Il cessate il fuoco è iniziato sabato e durerà fino a lunedì, ha scritto Trump su Truth Social. “La celebrazione in Russia è per il Giorno della Vittoria, ma anche in Ucraina, perché anche loro hanno avuto un ruolo importante nella Seconda Guerra Mondiale”.

“Questo cessate il fuoco includerà la sospensione di ogni attività bellica e anche uno scambio di 1.000 prigionieri tra ciascun Paese”, ha aggiunto. “Questa richiesta è stata avanzata direttamente da me e apprezzo molto che sia stata accolta dal Presidente Vladimir Putin e dal Presidente Volodymyr Zelenskyy “.

Interrogato sui colloqui con i leader europei , Putin ha dichiarato ai giornalisti che avrebbe preferito parlare con l’ex cancelliere tedesco Gerhard Schroeder. Ha aggiunto che prenderà in considerazione la possibilità di parlare con il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy solo dopo che sarà stato raggiunto un accordo di pace duraturo.