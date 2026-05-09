Truppe nordcoreane si uniscono alla parata militare sulla piazza rossa di Mosca

Per la prima volta, le truppe nordcoreane hanno partecipato alla parata, segno del rafforzamento della partnership tra Mosca e Pyongyang

AgenPress. Sabato, sulla piazza rossa di Mosca non si sono viste file ordinate di carri armati o lanciamissili balistici, poiché la Russia ha ridimensionato la consueta e grandiosa parata militare per il Giorno della Vittoria, che celebra il ruolo dell’Unione Sovietica nella sconfitta della Germania nazista.

La parata è stata invece breve, con il presidente russo Vladimir Putin che è apparso sotto stretta sorveglianza dopo che un cessate il fuoco di tre giorni guidato dagli Stati Uniti ha attenuato alcune preoccupazioni sul fatto che l’Ucraina potesse disturbare l’evento con attacchi di droni.

“La vittoria è sempre stata e sarà nostra”, ha dichiarato Putin rivolgendosi alle colonne di soldati. Ha promesso di continuare a combattere in Ucraina contro “una forza aggressiva armata e sostenuta dall’intero blocco della NATO”.

A più di quattro anni dall’inizio della guerra in Ucraina , la scorsa settimana il Ministero della Difesa russo ha citato “l’attuale situazione operativa” come motivazione per annunciare una riduzione delle dimensioni della parata. Una grande quantità di equipaggiamento militare russo è impegnata nel conflitto, ma vi erano anche segnali che il Cremlino fosse preoccupato per il rischio di attacchi con droni ucraini e per quella che sembra essere la crescente incapacità di Mosca di fermare gli attacchi in profondità nel territorio russo.

Venerdì, il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha fornito specifiche assicurazioni sul fatto che non ci sarebbe stato alcun attacco all’evento nella Piazza Rossa di Mosca, in virtù dell’accordo di cessate il fuoco temporaneo che prevede uno scambio di prigionieri per la liberazione di 1.000 prigionieri di guerra ucraini.

In un post su X , Zelenskyy ha affermato che la Piazza Rossa di Mosca “è meno importante per noi della vita dei prigionieri ucraini che possono essere riportati a casa”.

In modo insolito, la sua dichiarazione è giunta insieme a un decreto presidenziale che specificava che, “tenendo conto delle numerose richieste”, non ci sarebbe stato alcun attacco a Mosca “per consentire lo svolgimento di una parata”.