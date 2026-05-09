Trump alza la pressione sull’Iran: “Mi aspetto una risposta stanotte. Accordo subito o colpiremo con più violenza”

AgenPress. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump torna ad alzare il livello dello scontro con l’Iran, annunciando di aspettarsi “stanotte” una risposta ufficiale da Teheran sull’ultima proposta americana per un accordo di pace.

Parlando con i giornalisti, Trump ha lanciato un avvertimento diretto alla leadership iraniana: “Devono accettare un accordo subito, oppure gli attacchi saranno ancora più violenti”. Una dichiarazione che conferma il clima di forte tensione tra Washington e Teheran, mentre proseguono negoziati fragili e segnati da continui ultimatum.

Secondo fonti diplomatiche statunitensi, la proposta americana prevederebbe un cessate il fuoco temporaneo, nuove discussioni sul programma nucleare iraniano e la riapertura delle rotte commerciali nello Stretto di Hormuz, uno dei punti strategici più delicati per il commercio mondiale del petrolio.

Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha spiegato che Washington spera in una risposta positiva da parte iraniana entro poche ore, aprendo così la strada a negoziati più approfonditi. Tuttavia, l’amministrazione Trump continua a mantenere una linea estremamente dura, sostenendo che gli Stati Uniti siano pronti a intensificare le operazioni militari qualora Teheran respingesse il piano.

Negli ultimi giorni il presidente americano aveva già minacciato pesanti bombardamenti contro obiettivi iraniani, affermando che “l’intero Paese potrebbe essere colpito in una sola notte” se non fosse stato raggiunto un accordo. In precedenza Trump aveva anche dichiarato di essere disposto a scegliere “la via dura” nel caso in cui la diplomazia fallisse.

Intanto, nel Golfo Persico resta alta l’allerta militare. Le tensioni attorno allo Stretto di Hormuz continuano a preoccupare la comunità internazionale e i mercati energetici, mentre diversi Paesi mediatori stanno tentando di evitare una nuova escalation armata in Medio Oriente.