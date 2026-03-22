Elezioni Comunali 2026. Questa volta Genzano di Roma ha bisogno di un Sindaco

AgenPress. Le elezioni comunali del 2026 rappresentano un passaggio cruciale per Genzano di Roma, una città che negli ultimi anni non ha saputo esprimere appieno il proprio potenziale amministrativo. Le ultime due legislature, infatti, sono state spesso al centro di critiche per una gestione ritenuta poco incisiva, lontana dalle reali esigenze dei cittadini e incapace di imprimere una svolta concreta sul piano dei servizi e dello sviluppo.

In questo contesto si inserisce la candidatura di Flavio Gabbarini, figura già nota nella politica cittadina, che punta a rilanciare la propria immagine facendo leva su esperienza amministrativa e conoscenza approfondita della macchina comunale. Elementi che Gabbarini rivendica come fondamentali per garantire efficienza, rapidità decisionale e risultati tangibili. Il suo progetto politico si distingue per una scelta chiara: il sostegno di quattro liste civiche e una presa di distanza dai partiti tradizionali.

L’idea è quella di un Comune più aperto, partecipato e pragmatico, dove le competenze contino più delle appartenenze e dove le decisioni siano guidate dai bisogni reali della comunità.

Questa impostazione intercetta un sentimento sempre più diffuso nei contesti locali, dove una parte dell’elettorato chiede maggiore concretezza, meno dinamiche di partito e più attenzione ai bisogni quotidiani della comunità. Le liste civiche, in questo senso, diventano uno strumento per valorizzare competenze locali, professionisti e cittadini attivi, spesso lontani dalle logiche delle segreterie politiche.

La partita elettorale, dunque, si giocherà su due piani: da un lato la credibilità del candidato e della sua squadra, dall’altro la capacità di convincere i cittadini che un modello civico può davvero garantire discontinuità rispetto al passato.

La campagna elettorale è appena iniziata, ma una cosa è certa: a Genzano di Roma cresce la voglia di cambiamento. E questa volta, più che mai, saranno i cittadini a decidere in che direzione andare.