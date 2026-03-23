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Stretto di Hormuz. Saeed Jalili: “Trump fa marcia indietro. Ora è disposto a gestirlo congiuntamente con l’Iran”

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AgenPress. Saeed Jalili, una delle figure più intransigenti della politica iraniana, sembra aver deriso Trump in un post su X, accusando gli Stati Uniti di aver fatto marcia indietro sulla richiesta di riaprire lo Stretto di Hormuz.

«Prima dicevano: “Lo Stretto di Hormuz deve essere aperto”. Poi dicevano: “Assicurerò e scorterò le navi”. Ora dicono: “Sono disposto a gestirlo congiuntamente con l’Iran”», ha scritto Jalili nel post.

“Questa è la definizione stessa di ritirata: la potenza dell’Iran ha portato gli Stati Uniti al tavolo della realtà”, ha aggiunto. Ha concluso il post su X con l’hashtag “#TACOTrump”, acronimo di “Trump Always Chickens Out” (Trump si tira sempre indietro).

La frase di quattro parole ha guadagnato popolarità online dopo che Trump ha revocato alcune delle sue tariffe più aggressive nei confronti dei partner commerciali degli Stati Uniti lo scorso anno.

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