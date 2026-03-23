Trump rinvia gli attacchi alle centrali elettriche iraniane. Colloqui “produttivi” per porre fine alla guerra

Il presidente Donald Trump aveva minacciato di “distruggere” le centrali elettriche iraniane se il Paese non avesse posto fine al blocco dello Stretto di Hormuz

AgenPress. Con una svolta inaspettata, il presidente Trump ha annunciato che Stati Uniti e Iran hanno avuto “conversazioni molto positive e produttive” riguardo a una “risoluzione completa e totale” delle ostilità in Medio Oriente.

Ha affermato che i colloqui sarebbero proseguiti per tutta la settimana, ma di aver dato istruzioni al Ministero della Difesa di rinviare “ogni” attacco militare contro le centrali elettriche e le infrastrutture energetiche iraniane per almeno cinque giorni, “subordinatamente al successo degli incontri e delle discussioni in corso”.

La notizia giunge poche ore prima della scadenza fissata da Trump per la riapertura dello Stretto di Hormuz da parte dell’Iran, pena la distruzione delle sue infrastrutture energetiche.

L’Iran aveva promesso ritorsioni, affermando che qualsiasi attacco alle sue infrastrutture energetiche avrebbe incontrato una risposta “decisiva e devastante” in tutta la regione.