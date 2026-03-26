DL Carburanti: Serracchiani, Salvini emani subito decreto attuativo

AgenPress. “Tempi certi e rapidi per l’emanazione del decreto attuativo che definisca modalità operative, criteri di accesso e procedure di fruizione del beneficio previsto dal Dl Carburanti. Si deve garantire l’immediata operatività del credito d’imposta ed evitare che, mentre il prezzo dei carburanti continua ad aumentare, i ritardi burocratici aggravino la crisi di liquidità delle imprese”.

Lo chiede la deputata dem Debora Serracchiani, assieme ai colleghi Valentina Ghio e Anthony Barbagallo, con una interrogazione al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e al Ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, in merito all’efficacia del Decreto-Legge 18 marzo 2026, n. 33, recante misure urgenti per il contenimento dei costi energetici.

La deputata ricorda al Governo che “una quota significativa di imprese dell’autotrasporto ha investito ingenti risorse proprie per il rinnovo del parco veicolare con motorizzazioni meno inquinanti (Euro V ed Euro VI) o a trazione alternativa e sono proprio tali imprese che paradossalmente rischiano di essere beffate dal meccanismo del Decreto legge” e chiede dunque che si adottino “correttivi tecnici per garantire la cosiddetta ‘sterilizzazione’ del meccanismo, assicurando che il credito d’imposta introdotto dal DL sia effettivamente aggiuntivo e non sostitutivo dei benefici già spettanti per i veicoli di classe Euro V e VI”.

“E’ impossibile una pianificazione industriale seria per far fronte alla crisi – spiega Serracchiani – se prosegue la frammentazione degli interventi e l’incertezza sui tempi di erogazione del credito d’imposta. Molti piccoli operatori sono letteralmente a rischio per mancanza di liquidità con cui far fronte a un costo incomprimibile come il carburante, ma l’instabilità dei mercati energetici grava pesantemente sui margini operativi di tutte le imprese di autotrasporto che spesso – conclude la deputata dem – si trovano a essere come ‘ammortizzatore finale’ dei costi della catena logistica”.