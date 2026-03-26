Forza Italia. Savino (MEF): “Grazie a Gasparri, buon lavoro a Craxi”

AgenPress. «A Maurizio Gasparri va un ringraziamento sincero per il lavoro svolto alla guida del gruppo di Forza Italia al Senato, portato avanti con equilibrio, autorevolezza e grande senso delle istituzioni. Un impegno particolarmente significativo nei momenti più complessi dell’attività parlamentare, a partire dall’iter della Legge di Bilancio.
A Stefania Craxi rivolgo i miei migliori auguri di buon lavoro per il nuovo incarico: una scelta che valorizza una figura di riconosciuta esperienza e profonda cultura politica, capace di rappresentare con forza e credibilità i valori del nostro partito.
In una fase che richiede responsabilità e visione, Forza Italia continua a dimostrare solidità e capacità di rinnovarsi nel segno della continuità».
Lo dichiara il sottosegretario di Stato all’Economia e alle Finanze, Sandra Savino.