Mazzetti (FI): “Grazie a Gasparri e buon lavoro a Craxi”

AgenPress. “Un augurio di buon lavoro a Stefania Craxi, che ricoprirà il ruolo di Capogruppo con la tenacia che la contraddistingue, e un ringraziamento a Maurizio Gasparri per il lavoro svolto fino ad ora e l’impegno profuso in Senato e per il partito. Forza Italia ha affrontato anni di grande trasformazione, riorganizzazione e soprattutto radicamento sui territori, un cambiamento al quale tutti dobbiamo contribuire con la forza delle idee e dei principi liberali, democratici, riformisti ed europeisti che ci guidano. Tutti sono al servizio di Forza Italia, tutti lavoriamo insieme per il sogno di Silvio Berlusconi”.

Così, in una nota, l’On. Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia e responsabile nazionale dipartimento lavori pubblici di FI.