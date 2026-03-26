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Nuove nomine all’interno del partito Futuro Nazionale

Politica
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AgenPress. “Oggi ho provveduto a nominare, sentito il Presidente Nazionale Roberto Vannacci, Guido Giacometti quale Referente per la Fase Costituente del Partito per le Regioni Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige e Norberto De Angelis quale Referente Nazionale per il Settore Sport, Benessere e Disabilità.

Con queste nuove nomine prosegue, senza sosta alcuna, il radicamento sul territorio Nazionale del Partito.”

“Sono state scelte due personalità importanti e di fiducia che sono sicuro sapranno portare avanti al meglio le idee di Roberto Vannacci sul territorio affinché Futuro Nazionale si confermi una Destra vera, identitaria, forte, orgogliosa, entusiasta, pura ed anche contagiosa. A loro sin d’ora va il mio augurio di buon lavoro”.

E’ quanto dichiara, in una nota, il Coordinatore Nazionale di Futuro Nazionale, Massimiliano Simoni.

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