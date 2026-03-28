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Licenziamenti Syneos Health. Gli eurodeputati presentano interrogazione parlamentare

Europa
redazione
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AgenPress. Syneos Health ha annunciato un licenziamento collettivo in Italia nell’ambito di una riorganizzazione basata su automazione, digitalizzazione e delocalizzazione verso paesi extra-Ue.

Gli eurodeputati Brando Benife e Alessandra Moretti dichiarano che “Quanto sta accadendo in Italia è allarmante: l’Ue deve tutelare lavoratori, qualità della ricerca e diritti dei cittadin“. “Abbiamo chiesto se tali delocalizzazioni compromettano la capacità degli ‘sponsor’ di garantire la supervisione prevista dal Regolamento europeo sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano e se incidano sull’efficacia delle ispezioni e sul rispetto degli standard di Good Clinical Practice da parte delle autorità nazionali e dell’Agenzia europea per i medicinali.

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