Trump dà all’UE tempo fino al 4 luglio per adempiere all’accordo commerciale, altrimenti i dazi aumenteranno vertiginosamente

AgenPress. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che, a seguito di una conversazione telefonica con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, di aver dato a Bruxelles tempo fino al 4 luglio per adempiere agli impegni assunti nell’ambito dell’accordo commerciale con gli Stati Uniti, avvertendo che altrimenti i dazi statunitensi sulle importazioni dai paesi membri dell’UE aumenteranno vertiginosamente.

“Ho atteso pazientemente che l’UE rispettasse la sua parte dello storico accordo commerciale che abbiamo stipulato a Turnberry, in Scozia, il più grande accordo commerciale della storia”, ha dichiarato Trump in un post sulla piattaforma Truth Social. Sottolineando che l’UE deve ridurre a zero i suoi dazi, Trump ha ribadito: “Ho accettato di dare loro (all’Unione Europea) tempo fino al 250° anniversario del nostro Paese. Altrimenti, purtroppo, i dazi su di loro schizzeranno immediatamente a livelli molto più alti”.