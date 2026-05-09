Metsola al Ventotene Europa Festival: l’Unione dipende da voi giovani

AgenPress. “In questo momento abbiamo più bisogno che mai dell’Europa. L’incertezza è diventata parte della nostra realtà quotidiana e le sfide che ci attendono sono tante” per cui “le conoscenze che acquisirete qui” daranno “forma non solo al vostro futuro, ma anche a quello della nostra democrazia condivisa”: sono le parole di Roberta Metsola, rivolte oggi ai trenta giovani coinvolti nella Spring School of Europe del Ventotene Europa Festival. La presidente del Parlamento europeo è intervenuta con un videomessaggio nel corso dell’inaugurazione della manifestazione, in piazza Castello, in occasione della Giornata dell’Europa.

“In tutto il nostro continente la nuova generazione di europei sta dettando il ritmo e oggi voi siete parte di questo slancio”, ha detto Metsola, ricordando che Ventotene è il “luogo dove è nata l’idea di un’Europa unita e libera. Meno di un decennio dopo, in questo stesso giorno del 1950, la dichiarazione Schuman ha reso quel sogno realtà, con la nascita di quella che sarebbe diventata l’Unione Europea. Questo luogo e questa giornata ci ricordano che l’Europa è sempre una scelta, qualcosa che decidiamo, su cui lavoriamo e che portiamo avanti insieme”.

La festa in piazza, con Roberto Sommella, presidente dell’associazione La Nuova Europa, Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento Europeo, e le autorità locali, ha visto anche il concerto della Banda del Comune di Ventotene.

Nel pomeriggio ci sarà la prima tavola rotonda della due giorni di incontri, dedicata alla tutela della libertà di stampa in questi tempi complessi. Condotta da Stefano Polli, vicepresidente di La Nuova Europa, prevederà le riflessioni di Ferruccio de Bortoli, editorialista del Corriere della Sera, Daniela Preziosi, giornalista del Domani, Mario Sechi, direttore di Libero, Guido Bosticco, giornalista e scrittore, Monica Giandotti, giornalista di Rai Tg2 Post, Vincenzo Di Vincenzo, direttore de Il Mattino, Rita Lofano, direttrice di AGI, e Guido D’Ubaldo, presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Lazio.

Domani mattina ci sarà l’intervista a Piero Cipollone, membro del comitato esecutivo della BCE, in dialogo con Roberto Sommella. Il tema al centro dell’incontro è il cammino incompiuto dell’Europa e le sfide da affrontare oggi e in futuro.

Il Festival, che ha ottenuto la Medaglia del Presidente della Repubblica, è organizzato dall’associazione di promozione sociale La Nuova Europa con il contributo di ACRI, dell’Ufficio di collegamento in Italia del Parlamento europeo e della Rappresentanza in Italia della Commissione europea, con la partecipazione di CDE dell’Università degli Studi Roma Tre e del Centro Studi Parlamentari NOMOS, e con il patrocinio del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, del Comune di Ventotene, della Regione Lazio e dell’OdG del Lazio.