Nasce “Patto Italia”. Alla guida del partito, in qualità di Presidente Nazionale, è stato nominato Stefano Ruvolo

AgenPress. Si è costituito ufficialmente a Roma il nuovo soggetto politico “Patto Italia”. Il movimento nasce dall’esperienza di Confimprenditori, la confederazione che rappresenta oltre 300.000 aziende italiane, con l’obiettivo di portare le istanze del mondo produttivo, del lavoro e delle famiglie direttamente nelle istituzioni.

Alla guida del partito, in qualità di Presidente Nazionale, è stato nominato Stefano Ruvolo imprenditore siciliano assunto alla cronaca nazionale per il tentativo di rilevare il quotidiano La Repubblica attuale Presidente nazionale di Confimprenditori. Al suo fianco, nel ruolo di Vice Presidente, siederà Erder Mazzocchi, per anni consigliere comunale della capitale e consigliere regionale del Lazio, leader dei Cristiano Riformisti. Coordinatore nazionale sara’ Gerardo Santoli, figura di spicco nel mondo imprenditoriale e politico Campano già sindaco di Santo Stefano del Sole e consigliere provinciale nonché direttore dell’ Osservatorio Economico Sysconet molto vicino al compianto Silvio Berlusconi.

I Pilastri del Programma

Patto Italia si propone come un movimento di ispirazione cristiana e liberale, fondato su quattro pilastri fondamentali:

• Impresa e Lavoro: Taglio drastico della burocrazia e difesa delle PMI italiane contro le imposizioni europee ideologiche.

• Famiglia e Cristianesimo: Centralità dei valori tradizionali come collante della società.

• Sicurezza: Presidio del territorio e certezza della pena.

• Identità Nazionale: Tutela del Made in Italy in ogni settore produttivo.

Verso la “Grande Alleanza”

a margine della firma, i vertici hanno confermato l’apertura a un dialogo privilegiato con il generale Roberto Vannacci e il suo movimento “Futuro Nazionale”. L’obiettivo è la creazione di un polo identitario e pragmatico capace di rappresentare quella vasta area di elettori che chiede fermezza sui valori e competenza sulla gestione economica.

“Oggi non nasce solo un partito, ma un patto con chi non si sente più rappresentato da una politica lontana dai problemi reali di chi ogni giorno alza una saracinesca o gestisce una famiglia,” ha dichiarato il Presidente Stefano Ruvolo.