Trump: “Se alcuni Stati membri della Nato dovessero essere colpiti l’America non interverrà. Leader europei codardi”

AgenPress. Donald Trump ha affermato che gli Stati Uniti potrebbero non intervenire in aiuto di altri Stati membri della NATO qualora se ne presentasse la necessità.

La NATO “semplicemente non c’era”, ha detto il presidente degli Stati Uniti, parlando di un “terribile errore”, riferendosi apparentemente alla sua richiesta (rimasta lettera morta) agli alleati degli Stati Uniti di fornire supporto militare per aprire lo Stretto di Hormuz.

“Spendiamo centinaia di miliardi di dollari all’anno per la NATO, centinaia di miliardi per proteggerli, e siamo sempre stati al loro fianco, ma ora, viste le loro azioni, immagino che non dovremmo più esserci.

Negli ultimi giorni, il presidente degli Stati Uniti Trump ha intensificato le sue critiche alla NATO, in particolare tramite Truth Social: l’ha definita una “tigre di carta” e ha attaccato i leader “codardi” degli stati membri, dichiarando che gli Stati Uniti “ricorderanno” come li hanno trattati.

Gran Bretagna, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi e Giappone hanno dichiarato in un comunicato congiunto diffuso il 19 marzo di essere pronti a “contribuire” a “sforzi appropriati” per garantire “il passaggio attraverso lo Stretto” di Hormuz, attraverso il quale transita normalmente un quinto del petrolio mondiale. Allo stesso tempo, questi Paesi hanno escluso qualsiasi coinvolgimento diretto nel conflitto. Il testo è stato firmato da altri 27 governi dopo la sua pubblicazione.