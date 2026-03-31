Dichiarazione dell’Alto rappresentante a nome dell’Unione europea sull’approvazione del disegno di legge sulla pena di morte da parte del Parlamento israeliano

AgenPress. L’UE ha una posizione di principio contraria alla pena di morte in tutti i casi e in tutte le circostanze.

Israele ha a lungo mantenuto una moratoria di fatto sia sulle esecuzioni che sulle condanne a morte, fungendo così da esempio nella regione nonostante un contesto di sicurezza complesso.

L’approvazione del disegno di legge sulla pena di morte da parte del Parlamento israeliano rappresenta una grave regressione rispetto a tale prassi e agli impegni assunti da Israele. Siamo profondamente preoccupati per il carattere di fatto discriminatorio del disegno di legge.

In linea con i nostri sforzi globali per l’abolizione universale della pena di morte, l’UE esorta Israele a rispettare la sua precedente posizione di principio e i suoi obblighi ai sensi del diritto internazionale, nonché il suo impegno per i principi democratici, come sancito anche dalle disposizioni dell’accordo di associazione UE-Israele.

La pena di morte viola il diritto alla vita e non può essere eseguita senza violare il diritto assoluto di essere liberi dalla tortura e da altri maltrattamenti. La pena capitale non ha inoltre alcun effetto deterrente comprovato e rende irreversibili eventuali errori giudiziari.