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Il prezzo della benzina negli Stati Uniti supera i 4 dollari

Cronaca Internazionale
redazione
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AgenPress. Negli Stati Uniti, i prezzi della benzina sono aumentati di oltre un dollaro al gallone dall’inizio della guerra in Iran, raggiungendo oggi per la prima volta dal 2022 un prezzo medio di 4 dollari.

Il 27 febbraio, il giorno prima che Stati Uniti e Israele lanciassero gli attacchi contro la Repubblica islamica, il prezzo medio era di 2,98 dollari.

Crescono i timori che un conflitto prolungato in Medio Oriente possa spingere i prezzi oltre il massimo storico di 5,016 dollari, secondo i dati dell’American Automobile Association.

Quel prezzo è stato raggiunto mesi dopo l’invasione russa dell’Ucraina, che ha destabilizzato notevolmente i mercati energetici e le infrastrutture.

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