Iran. Pena di morte e sequestri di beni a chi condivide foto o video con “stati ostili”

AgenPress. Le persone accusate di spionaggio o di cooperazione con “stati ostili” potrebbero rischiare la pena di morte e la confisca di tutti i beni in base a una legge recentemente inasprita, ha dichiarato un portavoce della magistratura iraniana, a un mese dall’inizio della guerra con gli Stati Uniti e Israele .

Anche la condivisione di foto o video che potrebbero aiutare a individuare i bersagli nemici potrebbe essere considerata cooperazione di intelligence, ha aggiunto il portavoce.

I media iraniani hanno riportato oltre 1.000 arresti nel corso del mese, relativi a individui accusati di aver filmato luoghi sensibili, condiviso contenuti antigovernativi online o “collaborato con il nemico”.

Il portavoce della magistratura ha affermato che la legge si applica alle attività operative, di intelligence e a determinate attività mediatiche ritenute a sostegno di governi ostili, in particolare gli Stati Uniti e Israele.

Ha avvertito che coloro che seminano “paura” attraverso la disinformazione potrebbero incorrere in pene detentive, con inasprimento delle sanzioni in tempo di guerra.