Iran. Pena di morte e sequestri di beni a chi condivide foto o video con “stati ostili”

AgenPress. Le persone accusate di spionaggio o di cooperazione con “stati ostili” potrebbero rischiare la pena di morte e la confisca di tutti i beni in base a una legge recentemente inasprita, ha dichiarato un portavoce della magistratura iraniana, a un mese dall’inizio della guerra con gli Stati Uniti e Israele .
Anche la condivisione di foto o video che potrebbero aiutare a individuare i bersagli nemici potrebbe essere considerata cooperazione di intelligence, ha aggiunto il portavoce.
I media iraniani hanno riportato oltre 1.000 arresti nel corso del mese, relativi a individui accusati di aver filmato luoghi sensibili, condiviso contenuti antigovernativi online o “collaborato con il nemico”.
Il portavoce della magistratura ha affermato che la legge si applica alle attività operative, di intelligence e a determinate attività mediatiche ritenute a sostegno di governi ostili, in particolare gli Stati Uniti e Israele.
Ha avvertito che coloro che seminano “paura” attraverso la disinformazione potrebbero incorrere in pene detentive, con inasprimento delle sanzioni in tempo di guerra.
Ha aggiunto che le autorità hanno emesso circa 200 atti d’accusa in casi simili e stanno collaborando con gli organi di sicurezza per identificare e sequestrare i beni collegati ai sospettati, sottolineando che non ci sarà alcuna clemenza nell’applicazione della legge.