Zelenskiy: “La visita in Medio Oriente è stata un successo e annuncia accordi”

AgenPress. Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy ha dichiarato che il suo tour nei paesi mediorientali è stato un successo e ha affermato che sono stati conclusi o sono in fase di discussione diversi accordi di cooperazione in materia di sicurezza.

Zelenskiy ha intrapreso un tour della regione per offrire la competenza ucraina su come contrastare gli attacchi dei droni lanciati dall’Iran nel suo conflitto con gli Stati Uniti e Israele, che si è esteso a tutto il Medio Oriente.