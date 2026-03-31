Zelenskiy: “La visita in Medio Oriente è stata un successo e annuncia accordi”

AgenPress. Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy ha dichiarato che il suo tour nei paesi mediorientali è stato un successo e ha affermato che sono stati conclusi o sono in fase di discussione diversi accordi di cooperazione in materia di sicurezza.
Zelenskiy ha intrapreso un tour della regione per offrire la competenza ucraina su come contrastare gli attacchi dei droni lanciati dall’Iran nel suo conflitto con gli Stati Uniti e Israele, che si è esteso a tutto il Medio Oriente.
Ha promosso il know-how ucraino acquisito nei quattro anni di guerra contro la Russia, che da tempo impiega droni di progettazione iraniana per colpire l’Ucraina sin dall’invasione di Mosca del febbraio 2022.
Nel suo consueto videomessaggio serale dopo il ritorno a Kiev, Zelenskiy ha affermato che sono stati raggiunti accordi di sicurezza “storici” con l’Arabia Saudita, gli Emirati Arabi Uniti e il Qatar.
L’Ucraina, ha affermato, sta collaborando anche con la Giordania e il Kuwait, e altri due Paesi, il Bahrein e l’Oman, hanno espresso interesse.
“Per l’Ucraina, non si tratta solo di prestigio e rispetto per il nostro popolo”, ha affermato Zelenskiy. “Si tratta di una questione molto concreta e pratica. Stiamo esportando il nostro sistema di difesa, le competenze dei nostri soldati e il sapere che il nostro Stato possiede.”