Aodi: “Trump la smetta con gli attacchi a Leone XIV! Un giorno Gesù, un altro giorno medico…”

AgenPress. La vicenda che vede protagonista un Donald Trump quanto mai provocatore e capace di far indignare il mondo intero, segna un passaggio critico che va ben oltre la polemica mediatica, assumendo i contorni di una vera e propria crisi di credibilità internazionale.

Donald Trump ha lanciato nelle ultime ore un durissimo attacco a Papa Leone, segnando una rottura senza precedenti tra la Casa Bianca e il Vaticano.

“È debole sul fronte della criminalità e pessimo in politica estera”, ha tuonato il presidente degli Stati Uniti sparando a zero contro il primo Pontefice americano. In un lungo post su Truth, mentre era ancora sull’Air Force One di ritorno dalla Florida, il tycoon ha affermato che Leone “parla della paura nei confronti dell’amministrazione Usa, ma non menziona la paura che la chiesa cattolica, e tutte le altre organizzazioni cristiane, hanno provato durante il Covid, quando venivano arrestati sacerdoti, ministri di culto e chiunque altro per aver celebrato funzioni religiose”.

“Preferisco di gran lunga suo fratello Louis perché è totalmente Maga. Lui ha capito tutto. Non voglio un Papa che ritenga accettabile che l’Iran possieda l’arma nucleare. Non voglio un Papa che trovi terribile il fatto che abbiamo attaccato il Venezuela, un Paese che stava inviando enormi quantità di droga negli Usa e che, ancor peggio, stava svuotando le proprie carceri riversando da noi assassini, spacciatori e criminali violenti – incalza Trump -.

E non voglio un Papa che critichi il presidente poiché sto facendo esattamente ciò per cui sono stato eletto, con una vittoria schiacciante, vale a dire portare la criminalità ai minimi storici e creare il più grande mercato azionario della storia”. Il comandante in capo non ritiene che Leone XIV stia “facendo un buon lavoro”, lo definisce “una persona molto progressista”, e suggerisce che dovrebbe “smettere di assecondare la sinistra radicale”. Poi rivendica pure il merito dell’elezione di Robert Francis Prevost: “Dovrebbe essermi grato perché la sua nomina è stata una sorpresa sconcertante. Non figurava in nessuna lista dei papabili ed è stato scelto esclusivamente perché americano. Si riteneva, infatti, che quello fosse il modo migliore per gestire il rapporto con il presidente Donald J. Trump. Se io non fossi alla Casa Bianca, Leone non sarebbe in Vaticano”. “Non mi scuso con lui – ha aggiunto poi nel pomeriggio rispondendo a una domanda dei giornalisti della Casa Bianca -, ha detto cose sbagliate ed è contrario a quello che sto facendo in Iran. La foto come Gesù? No, ero ritratto come un medico”.

Il presidente degli Stati Uniti, ricordiamolo, ha condiviso un’immagine generata con intelligenza artificiale che lo ritraeva con le sembianze di Gesù Cristo: tunica bianca, gesto di benedizione, un malato su un letto, figure in adorazione e simboli americani sullo sfondo. Un contenuto che ha scatenato indignazione globale, coinvolgendo ambienti religiosi, politici e culturali, fino a colpire anche settori conservatori tradizionalmente vicini allo stesso Trump.

Travolto dalle critiche, ha rimosso il post e ha tentato una difesa che ha aggravato ulteriormente il quadro: “Non sono Gesù, sono rappresentato come un medico che fa del bene agli altri”, accusando i media di fake news. Una giustificazione che evidenzia una crescente perdita di misura e una pericolosa sovrapposizione tra propaganda, simboli religiosi e professioni sanitarie.

Il tutto si inserisce in un momento già delicato, segnato dallo scontro con il Santo Padre, Papa Leone XIV, che per la verità non ha risposto alle provocazioni ma reagito con coraggio ed equilibrio. Un confronto che da politico si è trasformato in uno scontro simbolico e culturale, con effetti sulla percezione globale della leadership.

IL MESSAGGIO DEL PAPA: UMILTÀ, DIALOGO E PACE

In netto contrasto con questa deriva, il messaggio di Papa Leone XIV durante il viaggio in Africa, nella sua prima giornata algerina, assume un valore ancora più forte.

La visita alla Grande Moschea di Algeri, compiuta a piedi scalzi, rappresenta un gesto storico: un Pontefice che entra in uno dei principali luoghi di culto islamici e si ferma in raccoglimento davanti al Mihrab, rilanciando con forza il dialogo interreligioso.

Le sue parole richiamano la dignità di ogni essere umano, la ricerca della verità e la necessità di costruire una convivenza fondata su rispetto, armonia e pace. Il riferimento a Sant’Agostino e alla dimensione spirituale condivisa rafforza un messaggio universale: la fede è servizio e responsabilità, non strumento di potere.

LA RETE ASSOCIATIVA: “SEGNALE GRAVE, NON PIÙ IGNORABILE”

Le associazioni AMSI (Associazione Medici di Origine Straniera in Italia), UMEM (Unione Medica Euromediterranea), Co-mai (Comunità del Mondo Arabo in Italia), AISCNEWS (Agenzia Mondiale di Informazione Senza Confini) e il Movimento Internazionale Uniti per Unire riflettono e analizzano con forte preoccupazione quanto accaduto.

La rete associativa e i movimenti sottolineano come sia stata superata una soglia critica: non si tratta più di un episodio isolato, ma di una deriva comunicativa che rischia di compromettere il rispetto dei simboli religiosi e delle professioni sanitarie.

La reazione internazionale – ampia e trasversale – evidenzia un disagio diffuso: critiche arrivate da leader religiosi, commentatori e persino da ambienti conservatori dimostrano un crescente isolamento e un indebolimento dell’autorevolezza politica.

In questo scenario, appare evidente come il livello di tensione e disorientamento sia destinato a crescere se non si ristabiliscono equilibrio e responsabilità.

IL MONITO DEL PROF. FOAD AODI

In questo contesto interviene il Prof. Foad Aodi, medico fisiatra, giornalista e divulgatore scientifico internazionale, esperto in salute globale, membro del Registro Esperti FNOMCEO, Presidente Onorario Co-mai e docente dell’Università di Tor Vergata: «Trump sembra davvero aver perso la bussola. Siamo di fronte a un vero e proprio delirio di onnipotenza che non può essere ignorato. Non si può attaccare il Santo Padre e, allo stesso tempo, utilizzare simboli sacri per costruire consenso o visibilità».

«Ancora più grave è il tentativo di presentarsi come medico. Noi studiamo per anni, ci specializziamo con sacrifici enormi e operiamo ogni giorno per salvare vite. Non si può banalizzare una professione così delicata con una semplice immagine o con una narrazione mediatica».

«Ognuno deve fare il proprio lavoro. No all’attacco al Papa, no alla strumentalizzazione della fede, no a paragoni che offendono milioni di persone. Serve umiltà, serve rispetto, serve responsabilità».

«Invitiamo a smetterla con questi deliri di onnipotenza. La gente ha bisogno di essere ascoltata e protetta, non di assistere a spettacoli mediatici che creano confusione. Chi guida un Paese deve dare esempio, non alimentare caos e disorientamento globale», conclude Aodi.

“SERVONO RISPETTO E DIALOGO INTERRELIGIOSO POPOLARE, NON SCONTRI E CHIUSURE”

“Nonostante tutti siamo legati da radici comuni, ancora una volta la politica e il mondo diplomatico, quando si trovano in difficoltà, scelgono di attaccare gli altri, anche in modo non rispettoso”.

“Il mondo arabo e il mondo musulmano ringraziano Papa Leone XIV per la storica visita in Algeria. È un passaggio importante che rafforza un percorso che portiamo avanti da anni e che si sta finalmente concretizzando”.

“Il nostro sogno, come associazioni e movimenti, nasce con l’iniziativa ‘Cristiani in Moschea’ dell’11 settembre 2016: un progetto diventato globale, che ha dato una direzione chiara al dialogo interreligioso vero, basato sul gioco di squadra e non su iniziative individuali o su poche figure isolate. Da quando abbiamo iniziato la nostra attività, nel lontano 2000, siamo non a caso i migliori difensori dei Pontefici”.

“Noi abbiamo bisogno di un dialogo interreligioso popolare, reale, che coinvolga le comunità, non solo di confronti tra leader religiosi chiusi nei loro uffici, nelle chiese, nelle moschee o nelle sedi istituzionali”.

“Come ricordano anche esponenti del mondo arabo, come il presidente della Co-mai, Kamel Belaitouche, la sfida è costruire un dialogo concreto, aperto e partecipato, capace di unire e non dividere”.

UN SEGNALE POLITICO CHE IL MONDO NON PUÒ IGNORARE

Per la rete associativa, quanto accaduto rappresenta un campanello d’allarme chiaro: la comunicazione politica sta superando limiti pericolosi, entrando in territori sensibili come la fede e la salute.

Da un lato, il messaggio del Papa richiama valori universali come pace, dialogo e dignità; dall’altro, episodi come questo alimentano divisioni e perdita di credibilità.

Non è più solo comunicazione: è una questione di equilibrio globale che la comunità internazionale non può permettersi di ignorare.