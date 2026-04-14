AgenPress. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato a Berlino, dove è previsto un incontro con il cancelliere tedesco Friedrich Merz. Il presidente ucraino parteciperà anche a consultazioni intergovernative.
Secondo il portavoce presidenziale Zelensky e Merz rilasceranno delle dichiarazioni alla stampa al termine dei loro colloqui, ha inoltre aggiunto che Zelensky si recherà in Norvegia nel corso della giornata di oggi, dove incontrerà il primo ministro norvegese Jonas Gahr Store.
La visita giunge mentre il presidente ucraino ha dichiarato che Kiev sta preparando le basi per accordi di sicurezza più solidi in Europa, aggiungendo di aspettarsi di “raggiungere risultati già questa settimana”.