L’Italia sospende il rinnovo automatico dell’accordo di difesa con Israele

AgenPress. L’Italia ha sospeso il rinnovo automatico dell’accordo di difesa con Israele, ha annunciato il presidente del Consiglio Giorgia Meloni a margine del Vinitaly di Verona.

“Alla luce della situazione attuale, il governo ha deciso di sospendere il rinnovo automatico dell’accordo di difesa con Israele”. Ha inoltre affermato che gli sforzi internazionali dovrebbero continuare per promuovere i negoziati di pace al fine di stabilizzare la situazione in Iran e riaprire lo Stretto di Hormuz. Giorgia Meloni ha inoltre raccomandato prudenza sulla questione del gas russo.