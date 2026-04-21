Il Pakistan sospende la vendita di armi al Sudan per un valore di 1,5 miliardi di dollari

AgenPress. Il Pakistan ha sospeso un accordo da 1,5 miliardi di dollari per la fornitura di armi e aerei al Sudan dopo che l’Arabia Saudita ha chiesto la rescissione dell’accordo e ha affermato che non avrebbe finanziato l’acquisto, secondo quanto riferito da due fonti della sicurezza pakistane e da una fonte diplomatica.
Il conflitto tra l’esercito sudanese e le Forze di Supporto Rapido paramilitari ha alimentato la peggiore crisi umanitaria al mondo degli ultimi tre anni, trasformandosi in un focolaio di interessi stranieri contrapposti e minacciando di disgregare il Paese del Mar Rosso, uno dei principali produttori d’oro.
L’accordo era in fase finale ed era stato mediato dall’Arabia Saudita, ma all’epoca non era stato rivelato alcun finanziamento da parte di Riyadh. L’accordo rientrava in una serie di vendite di armamenti in fase di negoziazione da parte dell’esercito pakistano, dopo che i suoi aerei e sistemi d’arma avevano acquisito importanza in seguito agli scontri con l’India nel maggio dello scorso anno.
L’Arabia Saudita è uno dei più stretti alleati del Pakistan ed è stata una fonte di prestiti e finanziamenti cruciali per l’economia in difficoltà di Islamabad. Le loro relazioni si sono consolidate dopo la firma, lo scorso anno, di un patto di mutua difesa che considera un’aggressione contro l’uno o l’altro come un attacco a entrambi.
“L’Arabia Saudita ha fatto intendere al Pakistan che dovrebbe rescindere l’accordo dopo aver abbandonato l’idea di finanziarlo”, ha dichiarato una fonte della sicurezza.
L’ufficio stampa del governo saudita non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento. Anche le forze armate sudanesi non hanno risposto immediatamente.
L’esercito pakistano non ha risposto alla richiesta di commento. L’esercito e l’aeronautica non avevano precedentemente confermato che un accordo fosse in fase di negoziazione.
La fonte ha aggiunto che alcuni paesi occidentali avevano consigliato a Riyadh di tenersi alla larga dalle guerre per procura in Africa.
L’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti hanno appoggiato fazioni opposte in paesi dilaniati da conflitti in tutta la regione, Sudan compreso.
Sebbene entrambe le parti affermino di sostenere una soluzione diplomatica al conflitto, l’Arabia Saudita ha appoggiato l’esercito sudanese, mentre gli Emirati Arabi Uniti sono stati accusati di fornire supporto logistico alle RSF, accusa che ufficialmente negano.