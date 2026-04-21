Il Pakistan sospende la vendita di armi al Sudan per un valore di 1,5 miliardi di dollari

AgenPress. Il Pakistan ha sospeso un accordo da 1,5 miliardi di dollari per la fornitura di armi e aerei al Sudan dopo che l’Arabia Saudita ha chiesto la rescissione dell’accordo e ha affermato che non avrebbe finanziato l’acquisto, secondo quanto riferito da due fonti della sicurezza pakistane e da una fonte diplomatica.

Il conflitto tra l’esercito sudanese e le Forze di Supporto Rapido paramilitari ha alimentato la peggiore crisi umanitaria al mondo degli ultimi tre anni, trasformandosi in un focolaio di interessi stranieri contrapposti e minacciando di disgregare il Paese del Mar Rosso, uno dei principali produttori d’oro.

L’accordo era in fase finale ed era stato mediato dall’Arabia Saudita, ma all’epoca non era stato rivelato alcun finanziamento da parte di Riyadh. L’accordo rientrava in una serie di vendite di armamenti in fase di negoziazione da parte dell’esercito pakistano, dopo che i suoi aerei e sistemi d’arma avevano acquisito importanza in seguito agli scontri con l’India nel maggio dello scorso anno. L’Arabia Saudita è uno dei più stretti alleati del Pakistan ed è stata una fonte di prestiti e finanziamenti cruciali per l’economia in difficoltà di Islamabad. Le loro relazioni si sono consolidate dopo la firma, lo scorso anno, di un patto di mutua difesa che considera un’aggressione contro l’uno o l’altro come un attacco a entrambi.