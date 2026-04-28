Mexedia e Donne for Peace insieme: nasce una collaborazione per iniziative sociali e di prevenzione

AgenPress. Mexedia S.p.A. Società Benefit annuncia l’avvio di un’intesa con Donne for Peace, associazione attiva nel promuovere integrazione e inclusione attraverso attività sociali e culturali rivolte alle donne e alle comunità. L’iniziativa nasce dall’incontro tra esperienze diverse ma complementari e si propone di trasformare azioni concrete in occasioni di partecipazione reale, mettendo al centro le persone e il loro coinvolgimento.

Questo progetto si sviluppa all’interno delle attività della Benefit Unit di Mexedia, che negli anni ha sviluppato un approccio volto a promuovere interventi concreti e la partecipazione attiva. In questo ambito rientrano programmi come Think Tech, dedicato alla diffusione di competenze digitali, e attività orientate all’inclusione sociale e al coinvolgimento delle nuove generazioni, tra cui la collaborazione con il Geronimo Sailing Team, che ha promosso esperienze educative e formative legate allo sport e al mare.

L’avvio di questo percorso condiviso coinciderà con la partecipazione congiunta alla Race for the Cure, la più grande manifestazione in Italia dedicata alla prevenzione e alla lotta ai tumori del seno, organizzata da Komen Italia. Il weekend del 7–10 maggio segnerà l’inizio ufficiale dell’iniziativa, in un contesto aperto, inclusivo e accessibile a tutti, che unisce attività sportive, sensibilizzazione e accesso a programmi gratuiti di prevenzione. In questa occasione sarà realizzata una t-shirt dedicata con il messaggio “Passi che contano. Insieme.”, espressione dello spirito dell’iniziativa e del valore di ogni partecipazione all’interno di un’esperienza condivisa.

Sono già previste ulteriori attività, tra cui un incontro presso la sede Mexedia che vedrà la partecipazione di una delegazione della comunità Donne for Peace. Un momento di incontro e condivisione con alcune delle donne coinvolte nelle attività dell’associazione, pensato per dare spazio alle loro esperienze e avviare nuove iniziative comuni, anche attraverso sviluppi successivi le cui evoluzioni saranno comunicate congiuntamente a cura dei rispettivi uffici stampa.

Anna Lisa Trulli, responsabile della Benefit Unit di Mexedia, ha dichiarato:

“Questa iniziativa nasce dalla volontà di dare continuità a un percorso costruito nel tempo attraverso interventi concreti e un impegno costante verso la comunità. Crediamo che il valore di queste attività risieda nella capacità di generare partecipazione reale, creando occasioni in cui le persone possano essere protagoniste. L’incontro con Donne for Peace rafforza questa visione, permettendoci di lavorare insieme su percorsi di inclusione e condivisione, capaci di generare un impatto positivo e duraturo”.

Per Donne for Peace, Volha Marozava, la presidente, ha commentato:

“Siamo felici e onorate di prendere parte a questa iniziativa al fianco di Mexedia, condividendo valori e obiettivi comuni. Crediamo nel valore del fare rete e nel creare opportunità concrete di integrazione, sensibilizzazione e supporto. Insieme vogliamo generare un impatto reale, promuovendo percorsi di crescita, consapevolezza e partecipazione, capaci di tradursi in empowerment, inclusione socioeconomica e autoaffermazione per le donne, anche per coloro che si trovano in condizioni di maggiore fragilità”.