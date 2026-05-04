AgenPress. Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha partecipato a Yerevan, in Armenia, all’8° Vertice della Comunità Politica Europea (CPE).

Prima dell’inizio dei lavori il Presidente ha preso parte, insieme agli altri Leader, alla riunione con il Presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky.

Successivamente, dopo la sessione plenaria di apertura, il Presidente tenuto un intervento al panel di discussione su “Maintaining European unity and coherence in times of polycrisis”, moderato dal Presidente cipriota Christodoulides, insieme al Presidente francese Macron, al Primo Ministro del Regno Unito Starmer e alla Presidente della Commissione europea von der Leyen.

A margine dei lavori, il Presidente Meloni ha co-presieduto insieme al Presidente Macron la riunione sulla Coalizione europea contro le droghe e ha incontrato il Primo Ministro del Canada, Mark Carney, e il Presidente della Confederazione Elvetica, Guy Parmelin.