Leone XIV incontra il 7 maggio il segretario di Stato Usa, Marco Rubio

AgenPress. Alle ore 11.30 di giovedì 7 maggio Papa Leone XIV riceverà il segretario di Stato Usa, Marco Rubio, nel Palazzo Apostolico in Vaticano. La conferma giunge dalla Sala Stampa della Santa Sede, dopo alcune anticipazioni dei media ieri. L’arrivo di Rubio è previsto per le ore 11.15.

Il segretario di Stato aveva già incontrato il Pontefice originario di Chicago il 18 maggio, in occasione della Messa per l’inizio del ministero petrino. Con Rubio, quel giorno, al baciamano era presente anche il vicepresidente JD Vance. Il giorno successivo, 19 maggio, si era svolto poi un incontro bilaterale tra Leone XIV e gli stessi Vance e Rubio.

Giovedì prossimo, nella stessa mattinata, ma alle 9 – informa ancora la Sala Stampa – il Papa vedrà il primo ministro della Polonia, Donald Tusk.