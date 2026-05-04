Delitto di Garlasco. Saranno interrogate come persone informate sui fatti il fratello della vittima, Marco Poggi, e le cugine Stefania e Paola Cappa

AgenPress. Nuovi sviluppi nell’inchiesta sul delitto di Garlasco, il caso dell’omicidio di Chiara Poggi avvenuto il 13 agosto 2007. Al centro dell’attenzione ci sono alcuni vecchi messaggi pubblicati online da Andrea Sempio, oggi indagato dalla Procura di Pavia, e la convocazione come testimoni del fratello della vittima, Marco Poggi, e delle cugine Stefania e Paola Cappa.

Secondo quanto emerso, gli investigatori hanno acquisito una serie di post pubblicati anni fa da Sempio sul forum “Italian Seduction”. In uno dei messaggi, datato 15 agosto 2012, il 38enne scriveva: “Allora one itis disastrosa per una barista di una birreria, palo secco, mi dò da fare miglioro e tanto”.

La frase è stata resa nota dalla difesa di Sempio, che respinge l’ipotesi secondo cui quei messaggi potessero riferirsi a Chiara Poggi. L’avvocato Liborio Cataliotti ha spiegato che l’“ossessione” citata nei post riguardava una barista e non la giovane uccisa a Garlasco. Il legale ha parlato di una “strumentale mostrizzazione” del suo assistito alla vigilia dell’interrogatorio fissato per il 6 maggio.

Nei giorni scorsi erano già emersi altri interventi attribuiti a Sempio, nei quali raccontava che “l’unica volta” in cui si era innamorato era avvenuta “tra i 18 e i 20 anni”, in un periodo definito “oscuro” della sua vita. Gli inquirenti stanno valutando il materiale nell’ambito della nuova fase investigativa sul delitto.

Intanto la Procura ha deciso di ascoltare anche Marco Poggi, fratello della vittima, e le sorelle Stefania e Paola Cappa, cugine di Chiara Poggi. Tutti saranno sentiti come persone informate sui fatti e non risultano indagati. Gli inviti a comparire sarebbero stati notificati dai carabinieri di Milano nelle ultime ore.

Secondo le indiscrezioni, le gemelle Cappa potrebbero essere ascoltate tra Milano e Pavia, mentre Marco Poggi dovrebbe essere sentito il 6 maggio, lo stesso giorno previsto per l’interrogatorio di Andrea Sempio.

La nuova inchiesta sul caso Garlasco continua quindi ad allargarsi, mentre gli investigatori cercano di chiarire ogni elemento rimasto in ombra a quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi.