Pozzolo: “Candidato islamico ‘benedetto’ da Futuro Nazionale a Trecate? Una balla colossale”

AgenPress. “Quello pubblicato su Il Tempo da Francesco Storace sul presunto candidato islamico ‘benedetto’ da Futuro Nazionale a Trecate è un concentrato di fake news costruite ad arte contro Futuro Nazionale e contro la mia persona”.

Lo dichiara l’onorevole Emanuele Pozzolo di Futuro Nazionale, che smentisce categoricamente ogni ricostruzione contenuta nell’articolo.

“Il candidato islamico citato da Storace appartiene a una lista civica che non ha assolutamente nulla a che vedere con Futuro Nazionale. Io sono stato a Trecate una sola volta, esclusivamente per Futuro Nazionale, e non sapevo nemmeno dell’esistenza di quella lista civica. Non è mai stata sostenuta, presentata o benedetta dal sottoscritto”.

“Del resto – aggiunge Pozzolo con ironia – Futuro Nazionale non si presenta nemmeno alle elezioni amministrative. È quindi francamente difficile immaginare che possa avere candidati alle amministrative, soprattutto candidati inventati dalla fantasia giornalistica di Storace”.

Per Pozzolo, “è ridicolo e grottesco tentare di accostare alla nostra realtà politica candidati e liste civiche completamente estranei a noi solo per costruire una polemica inesistente”. E aggiunge: “Se Storace avesse un minimo di dignità dovrebbe quantomeno chiedere scusa. Ma il dubbio è che non si tratti affatto di un errore, bensì della precisa volontà di trasformare il confronto politico in giornalismo spazzatura fatto di insinuazioni, menzogne e notizie prezzolate”.

“Futuro Nazionale, a differenza di altri partiti del cosiddetto centrodestra, è una destra autentica e non lascerà mai spazio nelle proprie liste a candidati che sostengono l’islamizzazione dell’Italia o modelli incompatibili con la nostra identità nazionale. Evidentemente questa chiarezza politica fa paura, ed è per questo che qualcuno ricorre a campagne diffamatorie costruite sul nulla”.

Pozzolo conclude ribadendo che “Futuro Nazionale continuerà a difendere senza ambiguità l’identità cristiana delle nostre terre, la nostra sovranità e la sicurezza degli italiani, senza farsi intimidire da chi usa il fango mediatico come arma politica”.

“La politica delle balle la lasciamo a Storace. Noi continuiamo a fare politica vera, politica di destra. Qualcosa che evidentemente lui non conosce più, o forse non ha mai conosciuto”.