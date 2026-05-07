Previsioni Meteo dell’ 8° Maggio 2026

AgenPress. Previsioni Meteo del giorno 8 Maggio 2026.

AL NORD – Al mattino cieli nuvolosi al Nord-Ovest con locali piogge su Piemonte ed Romagna, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio acquazzoni in sviluppo sulle Alpi e in Appennino, nuvolosità e schiarite sugli altri settori. In serata e in nottata residui fenomeni sulle Alpi occidentali, asciutto sul resto del Nord con schiarite al Nord-Est.

AL CENTRO – Al mattino cieli nuvolosi su tutte le regioni con piogge sparse specie su Lazio e Abruzzo. Al pomeriggio ancora instabilità con piogge specie nelle zone interne, ma fin sulle coste su basso Lazio e Abruzzo. In serata e in nottata atteso un generale miglioramento con tempo asciutto e nuvolosità alternata a schiarite.

AL SUD E SULLE ISOLE – Giornata instabile al meridione con molta nuvolosità in transito ed associate piogge sparse, fenomeni più sporadici tra Calabria e Isole Maggiori con anche ampie schiarite pomeridiane sulla Sicilia. Tempo in generale miglioramento tra la serata e la notte con esaurimento dei fenomeni e graduali schiarite, anche ampie sulle Isole Maggiori.

Temperature minime stabili o in lieve rialzo al Nord e sulle Isole Maggiori ed in calo al Centro-Sud, massime in rialzo al Nord ed in calo sul resto della Penisola.