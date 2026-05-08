Violato il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran. Trump: “Oggi hanno giocato con noi. Noi li abbiamo annientati”

AgenPress. Donald Trump ha assicurato che il cessate il fuoco con l’Iran rimane in vigore, dopo che Teheran ha accusato Washington di averlo violato, in seguito all’annuncio di attacchi da parte delle forze armate statunitensi contro “installazioni militari iraniane” in rappresaglia per un “attacco” contro tre cacciatorpediniere americani.

L’esercito statunitense ha annunciato di aver “preso di mira installazioni militari iraniane” dopo che tre cacciatorpediniere americani sono stati attaccati “senza provocazione” dall’Iran mentre attraversavano lo Stretto di Hormuz diretti “al Golfo dell’Oman”.

“Oggi hanno giocato con noi. Noi li abbiamo annientati. Loro hanno giocato. Lo considero una questione di poco conto”, ha detto il presidente degli Stati Uniti ai giornalisti, aggiungendo che il cessate il fuoco rimane in vigore.

I nuovi scambi di fuoco, tuttavia, mettono in discussione il cessate il fuoco entrato in vigore per un mese, l’8 aprile, poiché Washington afferma di essere ancora in attesa della risposta di Teheran – tramite Islamabad – alla sua ultima proposta per porre fine alla guerra in Medio Oriente.

Il presidente Trump ha chiesto a Teheran di firmare un accordo con gli Stati Uniti “rapidamente!” attraverso la sua piattaforma, minacciando che altrimenti “li colpiremo molto più duramente e violentemente in futuro”.

“Le forze statunitensi hanno intercettato attacchi iraniani e hanno risposto con attacchi di legittima difesa mentre i cacciatorpediniere lanciamissili della Marina statunitense transitavano nello Stretto di Hormuz diretti verso il Golfo dell’Oman il 7 maggio”, ha dichiarato il Comando congiunto dei capi di stato maggiore degli Stati Uniti (CENTCOM) in un comunicato.