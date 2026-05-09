Stretto di Hormuz. L’Iran potrebbe resistere al blocco statunitense per mesi

AgenPress. Il blocco militare statunitense dei porti iraniani finirà per privare Teheran di entrate petrolifere cruciali, ma il regime potrebbe probabilmente resistere alla pressione per mesi senza una grave crisi economica o danni permanenti ai suoi giacimenti petroliferi, secondo quanto riferito da analisti del settore energetico e da due funzionari occidentali a conoscenza delle valutazioni dell’intelligence.

Dopo l’imposizione del blocco circa un mese fa, il presidente Donald Trump e alti funzionari della sua amministrazione avevano ipotizzato che avrebbe provocato una crisi immediata per il settore petrolifero iraniano.

Il mese scorso Trump ha affermato che le infrastrutture petrolifere iraniane potrebbero “esplodere” entro tre giorni, poiché il blocco impedisce a Teheran di esportare il petrolio estratto dai pozzi. “Se non riescono a far circolare il petrolio, tutta la loro infrastruttura petrolifera esploderà “, ha dichiarato Trump ai giornalisti.

Questo scenario non si è concretizzato. Tuttavia, il blocco navale ha impedito a decine di petroliere iraniane al largo della costa di attraversare lo Stretto di Hormuz.

Secondo funzionari dell’amministrazione statunitense, il blocco è concepito per interrompere le esportazioni di petrolio iraniano, linfa vitale dell’economia del Paese, e costringere Teheran a riaprire lo Stretto di Hormuz e a cedere alle richieste degli Stati Uniti al tavolo dei negoziati.

A causa del blocco, l’Iran ha gradualmente iniziato a ridurre la produzione di petrolio e, entro i prossimi due mesi, potrebbe esaurire la capacità di stoccaggio e persino essere costretto a chiudere alcuni pozzi. Tuttavia, la maggior parte degli analisti ritiene che l’Iran possa probabilmente evitare la chiusura dei pozzi, poiché una quantità significativa del suo petrolio può essere consumata a livello nazionale, consentendo alla maggior parte dei giacimenti petroliferi di rimanere operativi.

L’Iran aveva già venduto grandi quantità di petrolio prima del blocco a prezzi elevati e possiede ancora circa 30 milioni di barili di petrolio in mare in Asia, che può vendere, il che gli fornisce “un certo margine di sicurezza su cui contare”.

Secondo funzionari ed esperti occidentali, il regime ha dimostrato in passato di poter assorbire forti pressioni economiche, a condizione che la sua presa sul potere non venga minacciata. “Presumibilmente, potrebbero continuare così per mesi”.

La leadership iraniana dovrà prima o poi affrontare un’economia devastata e una popolazione frustrata. Ma per il momento, il regime – ora più che mai dominato dagli elementi intransigenti del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche – è saldamente al potere, hanno affermato i funzionari occidentali.