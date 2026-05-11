Electrolux: Serracchiani, annuncio 1700 esuberi è irricevibile

AgenPress. “E’ una decisione irricevibile contro cui il Governo deve mettere in atto subito ogni contromisura possibile per evitare o almeno ridurre al minimo gli effetti di questi tagli annunciati. Chiediamo la più forte compattezza e mobilitazione da parte di tutti i vertici istituzionali, e in particolare ci aspettiamo che il presidente del Friuli Venezia Giulia faccia valere il suo ruolo in difesa dello stabilimento di Porcia, vero motore industriale del territorio pordenonese”.

Così la deputata dem Debora Serracchiani, dopo che Electrolux ha annunciato oggi, in una riunione a Venezia, la presenza di 1.700 esuberi su un totale nazionale di circa 4 mila addetti, in tutti gli stabilimenti italiani.

“Già da settimane si rincorrevano le preoccupazioni – aggiunge la deputata dem – dopo la chiusura dello stabilimento in Ungheria e l’annuncio dell’accordo con la cinese Midea, ma se questi sono gli effetti della partnership semplicemente non possiamo accettare che le ristrutturazioni industriali globali siano pagate dai nostri lavoratori”.