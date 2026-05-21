Il Fascismo dalle origini alla notte del Gran Consiglio nel libro di Pierfranco Bruni dedicato a Giuseppe Caradonna e la Destra Nazionale

AgenPress. La Storia del Fascismo da Giuseppe Caradonna al 1945 nel libro novità di Pierfranco Bruni: “GIUSEPPE CARADONNA e la Destra Nazionale”, Edizioni Solfanelli, Pagg. 166 – € 14,00. Un lavoro che scava, con documenti di archivio, nelle origini del Fascismo. Un lavoro durato anni di ricerche e di studi. Pierfranco Bruni rilegge la storiografia moderna e del Ventennio.

Infatti la storiografia recente ha avviato una necessaria revisione della figura di Giuseppe Caradonna, spesso ridotta sbrigativamente all’etichetta di “fascista della marcia su Roma”. Un nuovo studio ne delinea invece un profilo complesso, articolato su tre pilastri fondamentali: l’Eroismo (il legame viscerale con la Patria, forgiato nell’esperienza della Grande Guerra, dove ottenne tre medaglie d’argento nonostante le mutilazioni subite); la Destra Salandriana (Caradonna fu profondamente influenzato da Antonio Salandra).

Seguendo il solco di una destra “nobile e austera”, seppe interfacciarsi con il fascismo senza però mai cedere alle derive sociali del “fascismo di sinistra”; il Sacro (emerge un legame inedito con Padre Pio. Il Santo di Pietrelcina intervenne più volte nella vita di Caradonna, salvando l’anima e il corpo di un uomo dichiaratamente laico e anticlericale).

Uno studio attento, preciso, rigoroso sulla base di una rilettura di un percorso storico e politico mai dettato da forme ideologiche con indicazioni bibliografiche scientifiche.

L’opera non si pone come una celebrazione, ma come un atto di libertà intellettuale. Attraverso il rigore storico e il fascino del racconto, il libro restituisce Giuseppe Caradonna alla Storia, liberandolo dai pregiudizi faziosi e inserendolo in un ordine interpretativo più equo. Un Fascismo che muore nella notte del Gran Consiglio. Dopo, sostiene l’autore, è tutta un’altra storia.