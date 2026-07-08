Vertice NATO Ankara. Incontro Meloni – Erdoğan

AgenPress. A margine del Vertice NATO di Ankara, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato il Presidente della Repubblica di Turchia, Recep Tayyip Erdoğan.

Il Presidente Meloni si è congratulata con il Presidente Erdoğan per gli eccellenti risultati del Vertice che hanno riaffermato l’unità dell’Alleanza Atlantica e l’impegno comune alla difesa collettiva e alla sicurezza dello spazio transatlantico, incluso il fianco Sud dell’Alleanza.

I due leader hanno quindi esaminato le relazioni bilaterali, riaffermando la volontà di rafforzare ulteriormente l’interscambio commerciale e gli investimenti reciproci, incluso l’ambito dell’industria della difesa e altri settori strategici quali lo spazio, rispetto al quale la Turchia ospiterà il prossimo ottobre il Congresso Astronautico Internazionale.

I due leader hanno quindi discusso le principali questioni internazionali di interesse comune quali l’Ucraina, il Medio Oriente, l’Iran e la Libia. Su quest’ultimo punto in particolare, hanno concordato sull’importanza di rafforzare ulteriormente la cooperazione nel contrasto ai movimenti migratori irregolari e al traffico di esseri umani.