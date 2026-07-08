Trump: “L’Iran verrà colpito duramente stasera. I negoziatori iraniani sono dei pazzi”

AgenPress. Donald Trump ha dichiarato ai giornalisti al vertice della NATO che gli Stati Uniti colpiranno “di nuovo duramente l’Iran stanotte”, dopo che i due Paesi si sono scambiati attacchi la notte precedente.

“Li avvertirò un po’”, ha aggiunto Trump. “Stasera li colpiremo duramente, ma vedremo come andrà a finire.”

In dichiarazioni rilasciate insieme al presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy, Trump ha descritto l’Iran come un paese che “si comporta molto male” e ha affermato di “non essere contento del loro comportamento”, sostenendo che non rispettano gli accordi presi durante i negoziati, compreso quello sulla denuclearizzazione.

Trump ha detto che “penserà che abbiamo fatto molti progressi, e loro usciranno dalla stanza, ne parleranno qui, saranno d’accordo su tutto, e poi andranno a tenere una conferenza stampa e diranno che non ne abbiamo nemmeno parlato”.

Trump, esprimendo frustrazione, ha definito i negoziatori iraniani “pazzi”.