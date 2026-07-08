Giorgia Meloni al Vertice NATO 2026 [fotogallery]

AgenPress. Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha partecipato in Turchia, ad Ankara, al Vertice NATO del 7 e 8 luglio.

Ieri pomeriggio, al suo arrivo in aeroporto, è stata accolta dal Ministro della famiglia e dei servizi sociali della Repubblica di Turchia, Mahinur Özdemir Göktaş, e dall’Ambasciatore d’Italia ad Ankara, Giuseppe Manzo. A seguire, il Presidente Meloni ha partecipato, presso il Palazzo Presidenziale, alla cena per i Capi di Stato e di Governo della NATO offerta dal Presidente della Repubblica di Turchia, Recep Tayyip Erdoğan, e Consorte.

Nella giornata dell’8 luglio, a margine dei lavori, gli incontri con il Presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, e con il Presidente della Repubblica di Turchia.