Gli Stati Uniti colpiscono nuovamente l’Iran

AgenPress. Le forze armate statunitensi hanno lanciato nuovi attacchi contro l’Iran durante la notte, nel tentativo di indebolire il controllo di Teheran sullo strategico Stretto di Hormuz, e le Guardie Rivoluzionarie hanno annunciato di aver risposto prendendo di mira le basi americane in Kuwait e Bahrein.

Teheran afferma che, nonostante l’opposizione di Washington, procederà con l’imposizione di dazi per il transito attraverso Hormuz, punto cruciale per il commercio globale di idrocarburi, ora al centro del conflitto tra i due Paesi.

I nuovi bombardamenti “sono una rappresaglia per il bombardamento di navi da parte dell’Iran di ieri. Se succederà di nuovo, sarà molto peggio!”, ha minacciato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump tramite Truth Social.

Secondo quanto riportato da X, l’esercito statunitense ha dichiarato di aver colpito “circa 90 obiettivi” in Iran, tra cui sistemi di difesa aerea, infrastrutture di sorveglianza costiera, depositi missilistici e sistemi aerei senza pilota, in una dichiarazione rilasciata dal suo comando congiunto per il Medio Oriente (CENTCOM, “comando centrale”).

Obiettivo: “ridurre ulteriormente la capacità dell’Iran di attaccare navi mercantili e personale navale civile innocente nello Stretto di Hormuz”.