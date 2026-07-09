Delitto di Garlasco, il magistrato Oscar Cedrangolo: “Non sono in grado di dire se Alberto Stasi sia colpevole o innocente, e nemmeno voi”

AgenPress. Nella puntata di Zona Bianca andata in onda mercoledì 8 luglio 2026 è intervenuto in esclusiva Oscar Cedrangolo, il magistrato che nel 2015, in qualità di Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, aveva chiesto l’annullamento della condanna di Alberto Stasi, ritenendo che non vi fossero i presupposti per una condanna definitiva. Nonostante quella richiesta, la Corte confermò la sentenza di condanna nei confronti dell’ex fidanzato di Chiara Poggi.

L’intervento di Cedrangolo ha riportato al centro del dibattito uno dei casi giudiziari più discussi degli ultimi decenni. Alberto Stasi ha sempre sostenuto la propria estraneità ai fatti, ribadendo di non aver mai ucciso Chiara Poggi e affermando di auspicare che venga fatta piena luce sulla vicenda affinché la giovane ottenga giustizia.

Nel corso dell’intervista, il magistrato ha ricordato la posizione espressa all’epoca del giudizio in Cassazione, sottolineando come il suo compito fosse quello di valutare la solidità giuridica del procedimento e non di formulare certezze assolute sulla responsabilità dell’imputato.

Tra i passaggi più significativi dell’intervista, Cedrangolo ha pronunciato una frase destinata a far discutere: «Io non sono in grado di dire se Alberto Stasi sia colpevole o innocente, e nemmeno voi.»

Un’affermazione che richiama il principio secondo cui la ricostruzione della verità processuale deve fondarsi esclusivamente sugli elementi acquisiti nel corso del procedimento e che, secondo il magistrato, invita a distinguere tra convinzioni personali e accertamento giudiziario.

Le dichiarazioni di Cedrangolo arrivano in un momento in cui il caso Garlasco continua a suscitare attenzione mediatica e dibattito pubblico, alimentando nuove riflessioni su un’inchiesta che, a distanza di anni, resta tra le più controverse della cronaca giudiziaria italiana.