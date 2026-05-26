Assemblea di Confindustria 2026. Meloni: “Se l’Italia è riconosciuta come la Patria del bello, del buono e del ben fatto il merito è delle nostre imprese”

AgenPress. Vale la pena di ricordare quanta parte del fascino che l’Italia esercita a livello globale sia frutto del vostro impegno. Sulla solidità del Made in Italy corre un pezzo significativo della nostra diplomazia, si poggia l’opinione che hanno di noi all’estero, trae forza il soft power italiano. Un potere del quale non tutti qui in Italia hanno contezza, ma che chi come me, e come molti di voi, è portato a confrontarsi con l’estero sa essere decisivo, per la nostra credibilità, per la tessitura dei nostri rapporti, per la difesa dei nostri interessi.

Ecco perché io voglio cogliere l’occasione di questa Assemblea, ancora una volta, prima di tutto per dirvi grazie per il vostro lavoro. Perché se l’Italia è universalmente riconosciuta come la Patria del bello, del buono e del ben fatto, il merito è come sempre delle nostre imprese e dei nostri lavoratori. Il merito è di chi è così ambizioso, così tenace, da non accontentarsi mai dei risultati raggiunti, da voler fissare l’asticella sempre più in alto, fondamentalmente perché sa che l’orgoglio non si rivendica, l’orgoglio si dimostra, ogni giorno.

E non si rivendicano, ma si dimostrano, anche altre parole e altri valori che il Presidente Orsini ha indicato nella sua relazione: fiducia, coraggio, responsabilità. Io mi sono ritrovata, ovviamente, molto nello scenario che il Presidente di Confindustria ha tracciato nel suo intervento, sul quale ovviamente tornerò, però intanto voglio ringraziare lui e voi per aver riconosciuto, in diversi passaggi della relazione, gli sforzi che il Governo ha fatto in questi anni per rimettere al centro il lavoro, l’impresa, la produzione.

Non lo considero scontato. Non lo considero scontato affatto in una Nazione nella quale il dibattito spesso a scivolare – come veniva ricordato – nello scontro ideologico, a esaurirsi nella tifoseria, e al merito dei problemi e delle soluzioni si finisce per non dedicare mai lo spazio che meriterebbe.