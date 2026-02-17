AgenPress. La casa automobilistica tedesca Volkswagen dovrà affrontare un processo relativo allo scandalo “dieselgate”, che ha travolto l’industria automobilistica quasi dieci anni fa, per aver frodato i test sulle emissioni.

Si prevede che le date del processo saranno discusse presso il tribunale di Parigi nel dicembre 2026, mentre le udienze non inizieranno prima dell’anno prossimo.

Le autorità francesi hanno accusato anche Renault e due unità di Stellantis, che ha respinto tutte le accuse.

Lo scandalo “dieselgate”, in cui la Volkswagen fu accusata di aver utilizzato un software per barare nei test sulle emissioni, portò alle dimissioni dell’ex CEO dell’azienda, Martin Winterkorn, nel 2015, mentre la casa automobilistica si trovò ad affrontare milioni di richiami di veicoli e miliardi di euro di multe.

Lo scandalo delle emissioni Volkswagen, noto anche come “dieselgate”, è iniziato nel settembre 2015, quando l’Agenzia per la Protezione Ambientale (EPA) degli Stati Uniti ha emesso un avviso di violazione del Clean Air Act alla casa automobilistica tedesca Volkswagen.

L’agenzia ha scoperto che Volkswagen aveva intenzionalmente programmato i suoi motori diesel turbocompressi a iniezione diretta (TDI) per attivare i controlli delle emissioni solo durante i test di laboratorio, il che ha portato alla conformità delle emissioni di NOx dei veicoli agli standard statunitensi durante i test normativi. Tuttavia, i veicoli hanno emesso fino a 40 volte più NOx in condizioni di guida reali. Volkswagen ha implementato questo software su circa 11 milioni di auto in tutto il mondo, di cui 500.000 negli Stati Uniti, negli anni di produzione dal 2009 al 2015.