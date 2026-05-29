Edificio civile in Romania colpito da un drone russo. Meloni: “Questa guerra non risparmia nessuno, a rischio la sicurezza europea”

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AgenPress. Questa notte un drone russo ha colpito un edificio civile in Romania, ferendo due cittadini sul territorio di uno Stato alleato e membro dell’Unione europea.

Un atto gravissimo, che dimostra come questa guerra di aggressione non risparmi nessuno, continuando a colpire brutalmente civili innocenti, ignorando ogni limite e mettendo a rischio la sicurezza europea.

La mia più profonda vicinanza e solidarietà va alle persone colpite, al Governo e a tutto il popolo romeno.

E’ quanto dichiara, in una nota, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

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