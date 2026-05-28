Roland Garros. Sinner si sente male. “Ho bisogno di vomitare”

AgenPress. Sul Philippe-Chatrier va in scena un clamoroso colpo di scena al secondo turno del Roland Garros 2026: Jannik Sinner, avanti di due set e in pieno controllo contro Juan Manuel Cerundolo, accusa un improvviso malore e vede riaprirsi una partita che sembrava già chiusa.

L’azzurro aveva dominato i primi due parziali, chiusi 6-3, 6-2, e nel terzo era arrivato fino al 5-1. Poi il blackout. Sinner ha iniziato a rallentare vistosamente, perdendo lucidità e intensità negli scambi sotto il caldo pesante di Parigi. Dopo tre game consecutivi lasciati all’argentino, il numero uno del mondo si è avvicinato all’arbitro e al fisioterapista pronunciando parole preoccupanti: “Ho bisogno di vomitare”.

Il match è stato momentaneamente interrotto con Sinner rientrato negli spogliatoi per ricevere assistenza. Al ritorno in campo, però, le difficoltà fisiche erano evidenti: gambe pesanti, servizio meno incisivo e tanti errori gratuiti. Cerundolo ne ha approfittato immediatamente, strappando il terzo set per 7-5 e dominando poi il quarto con un netto 6-1.

La sfida si è così trascinata incredibilmente al quinto set, dove l’argentino è partito fortissimo salendo rapidamente sullo 0-3. Un crollo inatteso per Sinner, che fino al 5-1 del terzo parziale sembrava destinato a una vittoria in totale controllo.

Le alte temperature di Parigi, già al centro delle discussioni nelle ultime ore del torneo, potrebbero aver inciso sulle condizioni dell’azzurro. Alla vigilia lo stesso Sinner aveva ammesso che giocare nelle ore più calde rappresentava una sfida complicata.

Ora resta da capire se il malessere sia stato soltanto un episodio legato al caldo e allo sforzo fisico o se dietro il crollo ci sia qualcosa di più serio. Intanto il Philippe-Chatrier assiste incredulo a una delle partite più folli di questo avvio di Slam parigino.