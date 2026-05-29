UNICEF: condizioni drammatiche intrappolano i bambini di Gaza in un circolo vizioso di sofferenza

Dichiarazione di Salim Oweis Communication Specialist dell’UNICEF

AgenPress. “L’incapacità di soddisfare i bisogni primari dei bambini a Gaza li sta intrappolando in un circolo vizioso di sofferenza. Le esperienze dei genitori disperati che ho incontrato durante la scorsa settimana possono illustrare la situazione meglio di quanto potrei fare io: Hind non dorme più da quando sua figlia Masa, di quattro anni, è stata morsa da un ratto durante la notte. Come molte famiglie, si sono rifugiati dove hanno potuto – nel loro caso, al secondo piano di un condominio dove l’acqua di scarico filtra dal soffitto e i roditori strisciano attraverso le fessure dell’edificio e si arrampicano sui tubi a vista.

La figlia di Amani, Lemar, di 7 anni, ha sviluppato lesioni profonde e piaghe sulla testa, sulla schiena e sulle gambe a causa di un’infezione batterica. Amani cerca di pulirle le ferite ogni giorno con la poca acqua pulita che riesce a procurarsi, mentre la figlia urla di dolore.

La madre di Abdallah mi ha detto che ha sviluppato un’infezione cutanea poiché vivono in una tenda vicino a sabbia contaminata da feci. Sua madre ha parlato con i medici e ha un disperato bisogno di medicinali, acqua pulita a sufficienza e prodotti per l’igiene per aiutarlo a guarire e proteggerlo dall’esposizione a ulteriori infezioni.

Abdel Aleem ha raccontato che suo figlio Ahmad, di otto mesi, e sua cognata, incinta, sono stati entrambi morsi un paio di settimane fa. Hanno disposto sacchi di sabbia a strati intorno alla tenda per cercare di proteggersi, ma i ratti li rosicchiano semplicemente: fermarli è inutile.

Il filo conduttore di tutte queste conversazioni è il profondo dolore dei genitori che non si sentono più in grado di fare ciò che è loro più naturale: proteggere la salute e la sicurezza dei propri figli. Basta uno sguardo alle condizioni in cui le persone sono costrette a vivere per capirne il motivo.

Sappiamo che Gaza era già uno dei luoghi più densamente popolati al mondo. Ora, la popolazione è costretta a vivere stipata in circa il 40% dello spazio che le è rimasto, rifugiandosi tra edifici diroccati, macerie e cumuli di rifiuti solidi.

Le famiglie di tutta Gaza non dispongono di acqua potabile a sufficienza e sono costrette a scegliere se bere, lavarsi o cucinare con le poche risorse a loro disposizione.

L’UNICEF sta cercando di raggiungere con acqua potabile il maggior numero possibile di persone – fino a un milione e mezzo di persone al mese – ma ci sono ostacoli significativi:

In primo luogo, gli attacchi mortali alle operazioni idriche, tra cui quello avvenuto di recente al punto di rifornimento di Al Mansoura, dove due autisti di autobotti sotto contratto con l’UNICEF sono stati uccisi mentre cercavano di prelevare acqua. Ora, questa principale stazione di rifornimento idrico – da cui dipende più di un quarto di milione di persone – è inaccessibile.

In secondo luogo, i materiali necessari per mantenere i sistemi idrici e riparare le infrastrutture danneggiate – tra cui: olio lubrificante, prodotti chimici per il trattamento dell’acqua e pezzi di ricambio – non vengono fatti entrare nella quantità necessaria, il che significa che non possiamo riparare i sistemi con la rapidità richiesta per fornire acqua pulita a un maggior numero di bambini, e i sistemi esistenti rischiano di guastarsi a causa della mancanza di manutenzione e dell’uso eccessivo. Se non riusciamo a riparare i sistemi, dobbiamo fare affidamento esclusivamente sui camion cisterna, che sono molto più costosi e non raggiungono le popolazioni in modo altrettanto efficace.

In terzo luogo, i rifiuti solidi si accumulano di giorno in giorno. Questi, insieme alle macerie, devono essere rimossi su una portata che attualmente risulta impossibile, poiché non vi è più spazio accessibile dove convogliarli.

Gli effetti di questa situazione sono ormai evidenti: bambini con infezioni respiratorie, diarrea acquosa acuta e più della metà delle famiglie che segnalano malattie della pelle. Pulci, pidocchi e scabbia sono all’ordine del giorno. Un numero crescente di bambini necessita di ricovero ospedaliero. Il tutto senza un solo ospedale pienamente funzionante in tutta Gaza.

Il quadro è altrettanto preoccupante per quanto riguarda la situazione della nutrizione dei bambini. Sebbene siamo riusciti a porre fine alla carestia, il numero di bambini malnutriti e vulnerabili rimane estremamente elevato. Più di due anni di insicurezza alimentare, alloggi precari, acqua limitata, condizioni igieniche terribili e regolari focolai di malattie hanno reso la popolazione estremamente vulnerabile. Senza acqua pulita a sufficienza e combustibile per cucinare pasti adeguati, anche i bambini che si riprendono grazie alle cure ricadranno rapidamente in un ciclo di malnutrizione – i cui effetti possono durare per tutta la vita.

Nessun genitore dovrebbe trovarsi nella situazione di non poter provvedere ai bisogni fondamentali del proprio figlio per garantirne la salute. Nessun genitore dovrebbe essere costretto a vedere il proprio figlio contorcersi dal dolore a causa di lesioni o crollare per la debolezza a causa di una diarrea del tutto prevenibile. Il fatto che ciò accada dovrebbe essere – per tutti – assolutamente inaccettabile.

L’accesso all’acqua, a un’alimentazione adeguata e nutriente e all’assistenza sanitaria non dovrebbe essere subordinato a condizioni per nessun bambino, in nessun luogo.

L’UNICEF chiede che venga garantito un accesso sicuro e senza ostacoli per lo svolgimento delle operazioni umanitarie, che vengano revocate le restrizioni sui beni necessari per riparare rapidamente e mantenere i sistemi idrici e igienico-sanitari e che venga rispettato il diritto internazionale umanitario.

Solo allora i bambini di Gaza potranno iniziare a liberarsi dal circolo vizioso di sofferenza in cui sono intrappolati.»